إيطاليا تزف خبرا سارا للمهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها منح تصاريح عمل لآلاف المهاجريين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال أزمة كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية، إن الوزيرة لوسيانا لامورجيز، مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر، للعمل في القطاع الزراعي، وذلك بسبب توقف تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج.

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ومن جانبه انتقد زعيم التيار اليميني المعارض المناهض بشدة للمهاجرين، ماتيو سالفيني، هذا القرار، وكتب على "تويتر": "يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين ... (هذا) جنون، سنحاول إيقافهم بأي شكل".