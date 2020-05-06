مريم حسين تثير الشكوك حول القبض على صالح الجسمي

قبل عدة أيام ناشدت الفنانة المغربية مريم حسين المسئولين فى دولة الأمارات العربية المتحدة بالتدخل لحمايتها من الإعلامي صالح الجسمي شقيق المغني حسين الجسمي، وإتهامة بأنه يلاحقها ويعين رجال ليتعقبوها.
ورغم تداول البعض أنباء إلقاء القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، لكن شقيق الجسمي لميرد على هذة الاخبار بالنفي أو الأثبات، وأظهر حسابه الرسمي عبر انستجرام، اختفاءه خلال الأربعة أيام الأخيرة، حيث كان آخر منشور له في الأول من مايو الجاري.
فى السياق ذاتة كتبت مريم حسين عبر حسابها الشخصي على انستجرام،" الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات"، جاء ذلك بعد نشر أخبار حول القبض على صالح الجسمي.
وعن سبب الازمة بين الجسمي ومريم حسين، يعود الخلاف إلى العام قبل الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو للفنانة مريم حسين مع مطرب راب، يظهر تبادلا للرقص بشكل مثير، الأمر الذي جعل الإعلامي صالح الجسمي، يعلق على تلك الفيديوهات ويصفها بـ "الإباحية".
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