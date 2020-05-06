باكستان تبدأ تخفيف قيود كورونا 9 مايو

وافق مجلس الوزراء الباكستاني، على تخفيف قيود الإغلاق في البلاد تدريجياً اعتباراً من السبت المقبل، لتشغيل المرافق حتى يتمكن العمال والموظفون ذي الأجور اليومية من جني المال شريطة الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اقترحتها الحكومة.

وذكرت صحيفة دون الباكستانية، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء، حيث ستقرر العاصمة إسلام آباد والمحافظات الآخرى الأعمال والصناعات التي سيتم إعادة فتحها خلال تخفيف القيود.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز - في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء - إن رئيس الوزراء عمران خان، الذي لطالما يشعر بالقلق حيال الفقراء والأجور اليومية والفئات الضعيفة من المجتمع، قرر إعادة فتح الأعمال التجارية الصغيرة ووسائل النقل بدرجة ما حتى يتمكن هؤلاء الناس من كسب المال.

وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني حذر من أن التهديد من المرض الفيروسي لم ينته بعد بل ويمكن أن

يضرب مرة أخرى إذا لم تتبع المرافق إجراءات التشغيل القياسية الحكومية، لافتا إلى أن رأي خان حيال هذا الأمر هو أن الوضع يمكن أن ينقلب إلى الأسوأ ما لم تنفذ إجراءات التشغيل الموحدة بعد الاستئناف التدريجي للأعمال والصناعات.

وقررت الحكومة الباكستانية إعادة فتح المزيد من الشركات والقطاعات على الرغم من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ 22 ألف حالة مع أكثر من 500 وفاة في البلاد، كما أعلنت البنجاب والسند عن بعض إجراءات تخفيف القيود في عملية الإغلاق من خلال السماح بإعادة فتح بعض الشركات مثل الملابس والأحذية والسيارات وقطع الغيار.