أفغانستان تسجل 3392 إصابة بكورونا

أعلن نائب وزير الصحة العامة في أفغانستان وحيد مجروح، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي

عدد الإصابات في البلاد إلى 3392.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن نائب وزير الصحة القول إنه قد تم أيضًا تسجيل وفاة

تسع حالات وتعافي 31 حالة أخرى خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تعافيها في البلاد إلى 458، والوفيات إلى 104 حالات.

وقد تم إجراء اختبار لعدد 13777 شخصًا في البلاد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الأفغانية.

