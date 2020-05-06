تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

لليوم الرابع على التوالي، تجاوزت، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة العشرة آلاف حالة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في

تقريرها اليومي تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 10102 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 165929 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 86 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (95 وفاة)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في روسيا 1537 حالة وفاة.