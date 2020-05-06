كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سنغافورة: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 20 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سنغافورة 788 حالة جديدة من فيروس كورونا اليوم، مما رفع إجمالي المصابين 20000 شخص في البلاد.

الغالبية العظمى من هذه الحالات الجديدة هم عمال مهاجرون أجانب يعيشون في مهاجع، حيث جعلت التجمعات أعداد البلاد ترتفع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

سجلت البلاد الآن 20،198 حالة و18 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز - أعلى عدد من الحالات في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، بدأت المدينة عودة تدريجية إلى العمل أمس. وسيتطلب من الشركات التي أعيد فتحها اتباع قواعد جديدة صارمة، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه طوال اليوم في المكتب وعدم التجمع بين الموظفين خلال فترات استراحة الغداء.

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تصف وزارة الصحة الإجراءات الجديدة بأنها "الوضع الطبيعي الجديد في عالم Covid-19".

اعتبارًا من 19 مايو، سيتم إعادة فتح المدارس أيضًا، لأولئك الذين لديهم جلسات عملية ويحتاجون إلى دعم إضافي.

لكن بالنسبة للعمال المهاجرين المعزولين داخل المهاجع، ستظل القيود المفروضة على التنقل اليومي سارية حتى الأول من يونيو.

