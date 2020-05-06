كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 71 الف وفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1204351 حالة إصابة بفيروس كورونا، و71.070 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأبلغت الولايات المتحدة عن 24،063 حالة إصابة جديدة و2142 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، توفي 40 شخصًا بسبب الفيروس الجديد في باكستان أمس - وهي أعلى زيادة في يوم واحد في الوفيات خلال تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.

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وأكدت الوزارة أيضا ظهور 1049 حالة جديدة، مما رفع مجموع باكستان إلى 22550 حالة إصابة و526 حالة وفاة.

في اليوم السابق، أبلغت الدولة عن أكبر زيادة يومية في الحالات، مع 1315 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

في خطاب قصير للأمة يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أنه يخطط "لتخفيف القيود" على الإغلاق الوطني المستمر من أجل "مساعدة الاقتصاد والأجور اليومية".

ومن المقرر أن يستمر إغلاق باكستان حتى 9 مايو.

