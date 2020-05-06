كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باكستان تسجل أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي 40 شخصًا بسبب الفيروس الجديد في باكستان أمس - وهي أعلى زيادة في يوم واحد في الوفيات خلال تفشي المرض، وفقًا لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أيضا ظهور 1049 حالة جديدة، مما رفع مجموع باكستان إلى 22550 حالة إصابة و526 حالة وفاة.

في اليوم السابق، أبلغت الدولة عن أكبر زيادة يومية في الحالات، مع 1315 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

في خطاب قصير للأمة يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أنه يخطط "لتخفيف القيود" على الإغلاق الوطني المستمر من أجل "مساعدة الاقتصاد والأجور اليومية".

ومن المقرر أن يستمر إغلاق باكستان حتى 9 مايو.

