كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هونج كونج: خضوع أكثر من 173 ألف شخص للحجر الصحي منذ بدء تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سلطات مدينة هونج كونج، اليوم إنها أمرت أكثر من 173 ألف شخص بالخضوع للحجر الصحي منذ بدء تفشي الفيروس التاجي، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وحتى يوم الاثنين، أصدرت وزارة الصحة بالمدينة 103.543 أمرًا بالحجر الإلزامي على الأشخاص الذين يصلون إلى المدينة من الصين وتايوان وماكاو. وصدر 69،685 أمر اخر للوافدين من أماكن أخرى بالخارج.

نجت هونج كونج من موجتين من الفيروس التاجي. شهدت المدينة أول حالة لها في أواخر يناير، وبدأت للتو في التخلي عن حذرها في أواخر فبراير عندما تعرضت لموجة ثانية.

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بعد فترة وجيزة من انخفاض عدد الحالات، ارتفعت الإصابات الجديدة بشكل كبير، مما دفع لسلسلة من القيود الصارمة الإضافية.

يبدو أن الموجة الثانية قد مرت الآن إلى حد كبير. لم تشهد هونغ كونغ حالة انتقال محلي منذ أكثر من أسبوعين، وتستأنف المدينة الحياة الطبيعية بحذر. بالأمس، أعلن قادة المدينة أنه سيتم تخفيف قيود معينة، وستبدأ المدارس في إعادة فتح أبوابها بحلول نهاية الشهر.

ستسمح المبادئ التوجيهية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، لمزيد من الأشخاص بالتجمع في الأماكن العامة وبعض الشركات لإعادة فتح ابوابها.

