الاحتلال يواصل شق طريق استيطاني في أراضي دورا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، بتجريف أراض للمواطنين بالقرب من بلدة دورا إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل لصالح شق طريق استيطاني جديد يخدم مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا.
وأفادت مصادر محلية، بأن أعمال التجريف جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات.
وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديدا على أراضي دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.
وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.
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