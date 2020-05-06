كورونا: التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ننشر فيما يلي التعليمات التي أصدرتها الهيئة العربيّة للطوارئ حول التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية:

أولاً: الاستمرار بالمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص، والاهتمام بنظافة اليدين ووضع الكمامات.

ثانياً: كل أمر لم يُذكر به تغيير أو لم يَسمح بشكل واضح، فهو ممنوع حتى إشعار آخر.

الخروج من البيت: مسموح، تم إلغاء التقييدات المتعلقة بالابتعاد حتى 100 متر.

زيارة أبناء العائلة: مسموح زيارة الأقارب من الدرجة الأولى، يشمل الجد والجدة مع عدم التقبيل والعناق واللمس، والحفاظ على مسافة.

التجمهر: مسموح حتى 20 شخصًا في مكان مفتوح.

ابتداء من 17 أيار/ مايو: مسموح 50 شخصًا.

في 31 أيار/ مايو: مسموح 100 شخص.

في 14 حزيران/ يونيو: إلغاء تقييدات التجمهر.

الأعراس: يُسمح بإقامتها حتى 50 شخصًا.

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المطاعم: إرساليات والـtake away، أما الجلوس ممنوع.

المتنزّهات والمكتبات: بالتدريج حتى منتصف حزيران/ يونيو.

رياض الأطفال: ستُفتح في 10 أيار/ مايو، أما الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية فلم يُحدد موعد بدئها.

التعليم: سيعود الطلاب إلى مدارسهم نهاية الشهر، أما العطلة الصيفيّة فستكون فيما تبقى من شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

دور العبادة: مغلَقة إلى إشعار آخر.

الرياضة: العودة إلى النشاطات في أيّ مكان، أما النوادي ستُفتح هذا الأسبوع.

البحر: مسموح الألعاب المائية، دون المكوث على الشاطئ.

مراكز التسوّق والأسواق: ستفتح حتى 7 أيار/ مايو.

كرة القدم: عودة التدريبات بحلول نهاية الشهر، وفي موعد أقصاه منتصف حزيران/ يونيو.

صالات العرض والمتاحف: ستُفتح في 17 حزيران/ يونيو، أما العروض سيُسمح بها حتى منتصف حزيران/ يونيو.