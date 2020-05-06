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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تزيح أمريكا من عرش قطاع الطيران العالمي والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
أصبحت شركة الطيران الصينية تشاينا إيسترن أيرلاينز كورب أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد مقاعد الطائرات لديها، متفوقة على شركة ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية التي أصبحت في المركز الثاني.
واحتلت الشركة الصينية المركز الأول عالميا بعد أن أوقفت منافستها الأمريكية عددا كبيرا من طائراتها عن التحليق بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحسب منظمة "أو.أيه.جي أفياشن وورلد وايد".
كانت ساوث ويست أيرلاينز قد ألغت خلال الأسبوع الماضي رحلات بطاقة مليون مقعد، مما جعلها تتراجع إلى المركز الثاني عالميا، لتصبح شركة الطيران الصينية أكبر شركة في العالم من حيث عدد المقاعد المتاحة لديها.
كان عدد مقاعد الطائرات المتاحة عالميا قد تراجع إلى 26.6 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري مقابل 109 ملايين مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحيته، قال جون جرانت المحلل في مؤسسة "أو.أيه.جي" في تدوينته الأسبوعية على الإنترنت: إن "قرابة 270 شركة طيران أضافت نحو 3.9 مليون مقعد جديد، في حين 303 شركات طيران خفضت نحو 5.6 مليون مقعد منها أكثر من مليون مقعد خفضتها ساوث ويست أيرلاينز".
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