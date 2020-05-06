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شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر تضررا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن مليار شخص حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين الأكثر تضررا من فيروس كورونا فيما يتعلق بالوفيات.
أضاف في مقطع مصور" حصة الوفيات بفيروس كورونا في دور الرعاية، حيث يتواجد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تراوحت ما بين 19% و72 %".
وأشار جوتيريش إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات تتعلق بالصحة العامة، وتطبيق إجراءات النظافة الأساسية والوصول للمنشآت الصحية.
وقال إنه في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا" من المرجح بصورة كبيرة أن يعاني من ظروف صحية صعبة، ربما تؤدي للموت".
وأوضح جوتيريش" حتى في الظروف العادية، من غير المرجح أن يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل أو المشاركة في المجتمع"، مضيفا" الوباء عزز من عدم المساواة وأوجد تهديدات جديدة".
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