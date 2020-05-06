مخابرات كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون لم يخضع لجراحة بالقلب

الأربعاء 6 مايو 2020

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها اليوم الأربعاء إنه ليس هناك مؤشرات على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.



ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في الشمال شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع مما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت إن كيم حضر الانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة، وهو أول تقرير عن ظهوره علنا منذ 11 أبريل. وقال موقع إخباري كوري جنوبي إن كيم خضع لعملية جراحية في القلب.

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ونسبت يونهاب إلي وكالة المخابرات الوطنية في سول قولها خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المخابرات بالبرلمان إن التقارير "لا أساس لها".

ونقلت عن عضو اللجنة كيم بيونج-كي قوله "كان يؤدي واجباته على النحو المعتاد عندما كان بعيدا عن الأنظار".

لكنه أضاف أن كيم لم يظهر سوى 17 مرة علنا منذ بداية العام مقارنة بخمسين مرة في المتوسط في السنوات السابقة، وهو ما أرجعته وكالة المخابرات الوطنية إلى احتمال تفشي فيروس كورونا في الشطر الشمالي.

وقالت كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بكورونا.