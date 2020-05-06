شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد ولا أضرار والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء. وقال الجيش إنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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