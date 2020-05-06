صحة النجف: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، مجددة الدعوة إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة وتجنب التجمعات.
وأضافت، "تبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس، وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :- ٣٠٧ حالة مؤكدة، ٢٩٢ شفاء، ٦ حالات وفاة، ٢ مغادرين".
وأوضحت صحة النجف، أن "المجموع التراكمي للفحوصات المختبرية في مختبر الصحة العامة في النجف بلغ ٤٨٧٣ فحص PCR و٦٨٢ بطريقة الفحص السريع".
ودعت الدائرة، "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".
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