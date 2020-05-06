صحة النجف: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء ٣٣٤ فحصاً لحالات مشتبه بها بواقع ٩٠ بطريقة PCR و ٢٤٤ بطريقة المسح السريع، ومن ضمنها ١٢ نموذجاً من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".وأضافت، "تبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس، وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :- ٣٠٧ حالة مؤكدة، ٢٩٢ شفاء، ٦ حالات وفاة، ٢ مغادرين".

وأوضحت صحة النجف، أن "المجموع التراكمي للفحوصات المختبرية في مختبر الصحة العامة في النجف بلغ ٤٨٧٣ فحص PCR و٦٨٢ بطريقة الفحص السريع".

ودعت الدائرة، "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

