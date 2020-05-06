- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".
واضافت ان "القوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة"، مشيرة الى ان "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.