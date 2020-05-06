سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد 'صور'

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".

واضافت ان "القوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة"، مشيرة الى ان "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر".

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