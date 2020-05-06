- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخابرات كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون لم يخضع لجراحة بالقلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها اليوم الأربعاء إنه ليس هناك مؤشرات على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.
ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في الشمال شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع مما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت إن كيم حضر الانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة، وهو أول تقرير عن ظهوره علنا منذ 11 أبريل. وقال موقع إخباري كوري جنوبي إن كيم خضع لعملية جراحية في القلب.
ونسبت يونهاب إلي وكالة المخابرات الوطنية في سول قولها خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المخابرات بالبرلمان إن التقارير "لا أساس لها".
ونقلت عن عضو اللجنة كيم بيونج-كي قوله "كان يؤدي واجباته على النحو المعتاد عندما كان بعيدا عن الأنظار".
لكنه أضاف أن كيم لم يظهر سوى 17 مرة علنا منذ بداية العام مقارنة بخمسين مرة في المتوسط في السنوات السابقة، وهو ما أرجعته وكالة المخابرات الوطنية إلى احتمال تفشي فيروس كورونا في الشطر الشمالي.
وقالت كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون لم يخضع لجراحة بالقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.