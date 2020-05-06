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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيخ الأزهر: الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي وافته المنية أمس، مؤكداً أنه يمثل علامة بارزة في تاريخ الترتيل.
وقال الدكتور أحمد الطيب: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم (أمس) الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاماً".
وأوضح أن الشيخ الطبلاوي سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، متقدِّماً بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين في العالم، وداعياً المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.
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