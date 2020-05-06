شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تخصص ملياري ريال لاستيراد منتجات غذائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص ملياري ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين الإمدادات الغذائية ضمن برنامج لدعم الأمن الغذائي في ظل مواجهة فيروس كورونا.

Advertisements وأوضح صندوق التنمية الزراعية في السعودية في بيان صدر الثلاثاء، أن هذا المبلغ يخصص في شكل قروض مباشرة وغير مباشرة في إطار مبادرة تستهدف في المرحلة الأولى منتجات مثل الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء. وأكد البيان أن منتجات أخرى ستتم إضافتها وفقا لحاجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي. إضافة إلى ذلك، أعلن الصندوق عن اعتماد عدد من القروض التمويلية بقيمة حوالي 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في المملكة، تشمل قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخصص ملياري ريال لاستيراد منتجات غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.