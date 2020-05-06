البيت الأبيض أعلن أنه يعتزم حل خلية الأزمة المكلفة إدارة أزمة كورونا

أعلن ​البيت الأبيض​، أنّه يعتزم حلّ خلية ​الأزمة​ التي تتولى إدارة أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأوضح نائب الرئيس ​مايك بنس​، أن خلية الأزمة التي يرأسها لن تعود هناك حاجة إليها لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر، مشيرا الى "أننا بدأنا النظر الى موعد يوم الذكرى أي 25 أيار لتكريم الجنود الذين قتلوا في سبيل ​الولايات المتحدة​، أو بداية شهر حزيران".

وقادت خلية الأزمة العملية المعقدة للاستجابة للفيروس السريع الانتشار الذي أودى بحياة نحو 70 ألف أميركي.

وتنسق الخلية التي يرأسها بنس وترفع تقاريرها إلى الرئيس ​دونالد ترامب​ بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة ​المستشفيات​ المكتظة بالمصابين بالفيروس.

