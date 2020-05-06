أعلنت عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، طالت محالاً تجارية مُعدّة لبيع المواد الغذائية، في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان والجنوب، من قِبل شخص مجهول يقود سيارة نوع "كيا – ريو" لونها أسود، لوحتها مزوّرة. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وحيازة أسلحة حربية، ومقاومة رجال السلطة، وضرب وإيذاء، وتزوير، وفرار من دورية، ومخالفة أنظمة.
وأضفت انه بتاريخ 1/5/2020، ومن خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيفه في محلة نزلة عين الدلبة / برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، على متن السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيشه والسيارة عُثر في داخلها على أدوات (عدّة) تُستخدم في عمليات السرقة.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة من محلات تجارية في المناطق التالية: عين داره - القريّة - بحمدون - العبادية - شويت - بعبدا - برج الملوك – رميش- قعقعية الجسر... أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص سرق أكثر من 10 محلات تجارية في جبل لبنان والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.