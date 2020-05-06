توقيف شخص سرق أكثر من 10 محلات تجارية في جبل لبنان والجنوب

أعلنت عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، طالت محالاً تجارية مُعدّة لبيع المواد الغذائية، في مناطق مختلفة من محافظتي ​جبل لبنان​ والجنوب، من قِبل شخص مجهول يقود ​سيارة​ نوع "كيا – ريو" لونها أسود، لوحتها مزوّرة. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، و​إطلاق نار​، وحيازة أسلحة حربية، ومقاومة رجال ​السلطة​، وضرب وإيذاء، وتزوير، وفرار من دورية، ومخالفة أنظمة.

وأضفت انه بتاريخ 1/5/2020، ومن خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيفه في محلة نزلة عين الدلبة / ​برج البراجنة​ – ​الضاحية الجنوبية​، على متن السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيشه والسيارة عُثر في داخلها على أدوات (عدّة) تُستخدم في عمليات السرقة.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة من ​محلات​ تجارية في المناطق التالية: عين داره - القريّة - ​بحمدون​ - العبادية - شويت - ​بعبدا​ - ​برج الملوك​ – رميش- ​قعقعية الجسر​... أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.