اعلن النائب سليم سعاده "أن الحوار الذي جرى في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس "لا ينسجم مع أفكارنا وتطلعاتنا، وغادرنا المكان قبل إنتهاء اللقاء دون تبني أي بيان أو موقف صدر عنه".
وكان صدر عن مكتب النائب سليم سعاده انه "يهم النائب سليم عبدالله سعاده أن يوضح أنه خلافا لكل ما تم ِ تداوله في موضوع اللقاء الذي جرى في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس والذي حضرنا جزءا منه مع رئيس الكتلة القومية الإجتماعية الأمين أسعد حردان، كان تلبية لدعوة بعض الزملاء النواب وليس من قبل المطرانية حيث كانت مداخلة قصيرة لرئيس الكتلة تحدث فيها عن إتفاق الطائف وبعض الأمور الدستورية وإعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات كما حذر من التجييش الطائفي. ولما شعرنا أن الحوار لا ينسجم مع أفكارنا وتطلعاتنا غادرنا المكان قبل إنتهاء اللقاء دون تبني أي بيان أو موقف صدر عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر سعاده: الحوار الذي جرى بمطرانية الروم الارثوذكس لا ينسجم مع أفكارنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.