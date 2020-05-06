الجراح: قرار نقل ادارة شركتي الخلوي للدولة ملتبس ولا أحد سيشارك بالمناقصة

لفت وزير الاتصالات السابق ​جمال الجراح​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان" إلى ان "التوظيفات العالية في ​قطاع الاتصالات​ تمت في العام 2012، ومجموع ما تم توظيفه خلال ولايتي لا يزيد عن 40 أو 50 موظف في الشركتين، انما التوظيف الذي وصل إلى 600 موظف كان في ولاية الوزير السابق نقولا الصحناوي وكان توظيفا سياسيا عشوائيا".

وأوضح انه "وظفنا في ​أوجيرو​ مياومين وليس موظفين لاصلاح الشبكات وأنا عرضت على التلفزيون وقتها ما هو وضع الشبكات"، لافتا إلى ان "شبكة الاتصالات اليوم وضعها أفضل من السابق وسرعة الانترنت 7 أضعاف مما كانت عليه نتيجة الاصلاح على الشبكات".

وعن قرار نقل ادارة شركتي الخلوي للدولة، رأى ان هذا القرار ملتبس، فمنطق الامور يقول ان يستمر الوضع الحالي كما هو عليه وبعد ذلك يتم اجراء المناقصة وعند صدور النتيجة تستلم الشركات ​الجديدة​. واعتبر انه لن يكون هناك شركات تشترك في هذه المناقصة .