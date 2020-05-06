أبو الحسن: سنتان مرّتا من عمر المجلس الجديد ولا جديد إلا الإنهيار

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "سنتين مرّتا من عمر المجلس الجديد ولا جديد إلا الإنهيار ، فكم هو الامر محرج ومقلق"، مشددا على "أننا لن نيأس ولن نتعب ولن نسمح بالغرق والإنتحار، لذا تأتي مقترحات ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ الإصلاحية مهمة في مضمونها وتوقيتها، لكن الأهم توفر المرتكز الأساسي الا وهو مثلث القناعة والإرادة والقرار".

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