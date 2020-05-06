نحاس: لقاء بعبدا هو نوع من تموضع سياسي اكثر منه اقتصادي

أكد النائب ​نقولا نحاس​ في حديث إذاعي ان رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ اعتذر عن حضور اجتماع ​قصر بعبدا​ الذي دعا له ​الرئيس ميشال عون​ بسبب ارتباطاته.

ورأى ان "الاجتماع هو لاخذ العلم، واذا كان لشرح الخطة فلا لزوم له". واعتبر ان اللقاء نوع من تموضع سياسي اكثر منه اقتصادي للوصول الى توافق على مندرجات الخطة، والا كان يجب ان يحصل قبل اقرارها".

واكد النائب نحاس ان الخطة هي مجرّد افكار وتمنيات ولا تحمل اجوبة لكل اسئلة ​صندوق النقد​ الذي يطلب ارقاماً لا توجهات.