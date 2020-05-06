قاضية أمريكية تبطل قرار نيويورك بإلغاء انتخابات الديمقراطيين

الأربعاء 6 مايو 2020

أبطلت قاضية أمريكية، الثلاثاء، صلاحية قرار المكتب الانتخابي في نيويورك بإلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية، وهو الجهة التي يمكن أن تتقدم بطلب استئناف للحكم.



ورأت القاضية أناليزا توريس في قرارها أن نيويورك هي الولاية الوحيدة التي ألغت الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة في 23 يونيو/حزيران المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت القاضية أيضا أنه من المقرر تنظيم انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في اليوم نفسه في ولاية نيويورك للاقتراعين التشريعيين المحلي والوطني، ما يضعف الحجة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

كما رأت توريس أن "هناك مصلحة كبيرة عامة في إتاحة تنظيم هذه الانتخابات بمشاركة كل المرشحين".

Advertisements

وبدعم من الحزب الديمقراطي، فضل مكتب الانتخابات في الولاية إلغاء الاقتراع بسبب وباء كوفيد-19، وكذلك لأن الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين تبدو محسومة لمصلحة جو بايدن.

لكن أندرو يانج أحد المرشحين الذي انسحب من الحملة في 11 فبراير/شباط الماضي، لجأ إلى القضاء الفيدرالي، معتبرا أن قرار إلغاء الاقتراع تعسفي ولا يتطابق مع مبادئ الديمقراطية.

من جهته، وصف بيرني ساندرز المنافس الرئيسي لبايدن إلغاء الانتخابات بأنه "فضيحة" و"ضربة موجهة إلى الديمقراطية الأمريكية".

ومع أنه انسحب من السباق أيضا في 13 أبريل/نيسان الماضي، طلب ساندرز من مؤيديه التصويت له في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للديمقراطيين ليؤثر في الجدل داخل الحزب وعلى برنامج جو بايدن.

وسمح بذلك لكل المرشحين المسجلين لانتخابات نيويورك بالمشاركة في الاقتراع، بمن فيهم المرشحان إليزابيث وارن ومايكل بلومبرج.

وقال مكتب الانتخابات في بيان تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منه الثلاثاء، إن "محاميه يدرسون القرارت والإمكانات المتاحة" لهم.