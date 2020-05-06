اخبار العالم

المغرب يسجل‭166 ‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل‭166 ‬ إصابة جديدة بفيروس وحالتي وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

قالت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء إن البلاد سجلت 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5219.

 

وارتفع عدد الوفيات أيضا بواقع حالتين إضافيتين ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 181 حالة.

 

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات مستقرة في حدود 3.5 في المئة.

Advertisements

 

وأضاف أن "الحالات الحرجة المتكفل بها لا تشكل سوى ثلاثة في المئة في حين أن 84 في المئة من الحالات المصابة لديها أعراض بسيطة جدا أو بدون أعراض".

 

أما بخصوص حالات الشفاء، فتم تسجيل 185 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1838 حالة.

 

وواصلت نسبة الشفاء ارتفاعها وبلغت 35.2 في المئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل‭166 ‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا