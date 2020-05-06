شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 164807 والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807.

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