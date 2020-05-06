شاهد.. مؤسسة وعي تواصل حلقاتها النقاشية تحت عنوان الدبلوماسية العامة والاقتصاد الإبداعي

الأربعاء 6 مايو 2020

واصلت مؤسسة وعي مساء الثلاثاء بمدينة المكلا حلقاتها النقاشية عبر برنامج زووم في يومها الثالث على التوالي التي حملت عنوان الدبلوماسية العامة والاقتصاد الإبداعي، ضمن برنامج YPL القيادات السياسية الشابة.



وتطرقت الحلقة التي ادارتها مسؤولة الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية في اليمن الدكتورة زينينا باغنيني واستهدفت عدد من المبادرات الشبابية والتطوعية والمهتمين بالمجال الإبداعي، إلى كيفية تأثير التعليم والثقافة والفن على التنمية المجتمعية.

وأكدت الدكتورة زينينا على أهمية الحفاظ على المخطوطات والآثار القديمة، لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة السياحة، مبينة مفهوم الاقتصاد الإبداعي، وإمكانية الصناعات الإبداعية.

وأعطى المشاركون أمثلة متنوعة حول المبادرات الإبداعية والتطوعية ومدى تسخيرها لإحلال ونشر ثقافة السلام في حضرموت، إلى جانب بعض الأفكار الإبداعية المهتمة بنقل صورة إيجابية عن تطبيع الحياة في حضرموت وفتح باب السياحة.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة وعي الأستاذ عمر باراس أن المؤسسة ستظل حاضنة لكافة الأفكار الإبداعية للشباب، وتسخير كافة الإمكانيات لبناء السلام المجتمعي في الوطن، مشيراً إلى أن حضرموت تكتنز العديد من المواهب الإبداعية التي تؤثر على التنمية المجتمعية.

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