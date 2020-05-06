شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقيّد دخول مراكز التسوق لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً، وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً.

Advertisements يأتي ذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في دولة الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تقيّد دخول مراكز التسوق لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.