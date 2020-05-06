شكرا لقرائتكم خبر عن 330 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أمس أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 3224 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 330 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ حتى الآن 421 شخصا، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس 95 حالة، مضيفة أن غالبية الإصابات سجلت بمدن كابل وقندهار وهرات. ووافقت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، على خطة لفرض حظر التجول في العاصمة كابل، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

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