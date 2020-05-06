شكرا لقرائتكم خبر عن "كوريا الجنوبية": لا يبدو أن "كيم جونج" أون خضع لجراحة في القلب والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها اليوم الأربعاء إنه ما من إشارة على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في الشمال شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع مما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت.

كان موقع (ديلي إن كيه) الإخباري الإلكتروني، الذي يتخذ من سول مقرا له ولديه مصادر داخل كوريا الشمالية، قال في أبريل نيسان إن كيم يتعافى بعد خضوعه لإجراء خاص بالقلب والأوعية الدموية.