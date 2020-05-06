بسبب العادات السيئة.. كورونا أكثر فتكا بالذكور

أثار ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لدى الرجال، مقارنة بعدد الضحايا من النساء، اهتمام الباحثين والخبراء، الذين توصلوا إلى عدة أسباب لذلك.
وقال العالم الإسباني في مجال الأعصاب والبيولوجيا، ديغو ريدولار، إن "الرجال والنساء عرضة للإصابة بالفيروس على السواء، لكن عادة ما يتعرض الرجال لمضاعفات تؤدي إلى وفاتهم، حيث تفوق نسبة وفيات الرجال 2.5 مرة مقارنة بالنساء، مضيفا أن ذلك لا علاقة له بالعمر".
ووفقا للتحاليل والدراسات التي قام بها الباحث الإسباني مع زميله في جامعة "بوردو"، خافيير فاسكويز، فإن معدل وفيات الرجال المصابين بفيروس كورونا أعلى في إسبانيا منه بين النساء.
وعزا ريدولار ذلك إلى التدخين، نظرا لأن عدد المدخنين الذكور أكثر بكثير من عدد النساء المدخنات.
وتقول الدراسة إن الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا "COVID-19" يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء، وهي أمراض مرتبطة بالدرجة الأولى بالتدخين.
وفي إسبانيا يدخن 25% من الرجال و 18% من النساء، وقد تم اكتشتف أمراض القلب والأوعية الدموية لدى 30% من المرضى الذين توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
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