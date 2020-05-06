مدينة الطب تعلن شفاء خمسة مصابين من كورونا

اعلنت مدينة الطب، الاربعاء، عن شفاء خمسة مصابين من كورونا.
وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "خمسة مصابين من فايروس كورونا تماثلوا الى الشفاء وغادروا مركز الشفاء التخصصي التابع للمدينة".
واضافت انه "بهذا يكون عدد المرضى اللذين تماثلو للشفاء (97) مريضًا في المركز"، داعية "المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة".
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