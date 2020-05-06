قرارات في كربلاء ومحافظها يتوعد بمقاضاة من يحاول ادخال وافدين من خارج المحافظة

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اصدرت اللجنة المركزية في محافظة كربلاء، عدد من القرارات، فيما توعد المحافظ نصيف الخطابي بمقاضاة من يحاول ادخال وافدين من خارج المحافظة.
وتنشر الخليج 365، قرارات اللجنة المركزية في المحافظة
فيما قال المحافظ نصيف الخطابي في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضرته الخليج 365، ان "المحافظة لازالت تعاني من ضغوطات على السيطرات الخارجية للدخول للمحافظة"، مبينا ان "كل من يأتي وافدا من خارج العراق ويتفق مع شخص لدخوله سارفع دعوى قضائية ضده".
ووجه رسالة الى المواطنين "اذا تم الالتزام بقرار حظر التجوال فستساعدون القوات الأمنية أن تتفرغ لمواجهة داعش"، لافتا الى ان "الـ13 اصابة بكورونا الاخيرة بالمحافظة هي لعائلة كاملة ترقد الان داخل ردهة الحُميات".
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