كولومبيا تمدد "حجر كورونا" حتى 25 مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، مساء الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد أسبوعين إضافيين حتى 25 مايو/أيار الجاري.

وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي، الذي بدأ في 24 مارس/آذار الماضي وجرى تمديده بالفعل مرتين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه البلاد أكثر من 8600 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، من بينها 378 وفاة.

وأعلنت الحكومة بالفعل إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد تدريجيا، مثل قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.