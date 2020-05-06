كولومبيا تمدد "حجر كورونا" حتى 25 مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، مساء الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد أسبوعين إضافيين حتى 25 مايو/أيار الجاري.
وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي، الذي بدأ في 24 مارس/آذار الماضي وجرى تمديده بالفعل مرتين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه البلاد أكثر من 8600 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، من بينها 378 وفاة.
وأعلنت الحكومة بالفعل إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد تدريجيا، مثل قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.
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