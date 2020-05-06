ناد فرنسي مغمور يقدم عرضا غريبا لرياض محرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم نادي جرونوبل، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، بعرض غريب للجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر النادي الفرنسي المغمور تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت عرضا غريبا للنجم الجزائري بخوض اختبار فني مع الفريق لفترة أسبوع، تمهيدا لضمه.

وكان جرونوبل أنهى النسخة الحالية من "دوري المظاليم" الفرنسي في المركز التاسع، على بعد 19 نقطة من المتصدر لوريان.

ومن المؤكد أن عرض جرونوبل يدخل في إطار المزحة، باعتبار أن إمكاناته المادية لا تسمح له حتى بالتفكير في التعاقد مع النجم الجزائري، كما أن الأخير يعتبر حاليا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

عرض سابق

وتأتي خطوة النادي الفرنسي في سياق الرد على الطلب الذي تقدم به الممثل الكوميدي الفرنسي المنحدر من أصول جزائرية عادل بن الشريف لمحرز بحمل قميص نادي جرونوبل.

ويتمتع محرز بشعبية جارفة لدى الجالية الجزائرية المتواجد في فرنسا باعتباره يمثل قصة نجاح مبهرة، بعد العقبات المتعددة التي تعرض لها في بداية مسيرته الاحترافية في فرنسا.





سخرية البدايات

كان رياض محرز تعرض لسخرية لاذعة من قبل زملائه عند انضمامه لنادي لوهافر الفرنسي في سنة 2010 قادما من نادي كيمبار الذي كان ينشط في دوري الهواة.

وكان الفرنسي بنيامين ميندي، الذي زامل النجم الجزائري في فترة لوهافر، كشف في تصريحات لموقع "فور فور تو" الإنجليزي عن تعرض محرز للسخرية بسبب نحافته الشديدة وقتها.

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ورغم كل هذه العراقيل نجح محرز في أن يفرض نفسه واحدا من أفضل لاعبي الفريق، وهو ما جعل كشافي ليستر سيتي يضمونه للفريق في سنة 2014.





وهناك واقعة أخرى كشفت عنها مؤخرا مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية، تؤكد حجم المصاعب التي عاشها الجناح الجزائري في فرنسا.

ففي سنة 2014، سخر فانسان لابرين، رئيس نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في تلك الفترة، بشكل لاذع من وكيل لاعبين اقترح عليه التعاقد مع محرز، معتبرا أن هذا الأخير لا يملك أي فرصة للنجاح مع الفريق.

انتفاضة البطل

وشهدت مسيرة رياض محرز نقلة نوعية منذ انتقاله للدوري الإنجليزي، حيث لعب دورا كبيرا في عودة ليستر سيتي إلى البريمييرليج، كما قاده في سنة 2016 لتحقيق إنجاز تاريخي عبر الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.





هذا التألق فتح أمامه أبواب الانضمام لمانشستر سيتي، كما جعله لاعبا مهما في صفوف منتخب الجزائر الذي توج معه الصيف الماضي بلقب كأس أمم أفريقيا.

وبات محرز حاليا لاعبا من أصحاب المستويات العالمية، وهو ما جعل قيمته السوقية تعرف قفزة صاروخية في موقع "ترانسفير ماركات"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، لتصل في فترة من الفترات لمبلغ 60 مليون يورو.