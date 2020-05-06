شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 164807 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807.



وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996.

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