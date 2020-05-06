- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار ضخم بمخزن أسلحة لمليشيات السراج يهز وسط طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أفاد شهود عيان داخل العاصمة الليبية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار ضخم بمخزن للذخائر خاص بالمليشيات بمنطقة قرجي وسط طرابلس، وفقا للعين.
ورجح شهود العيان أن الانفجار ناجم عن هجوم شنه الجيش الوطني الليبي على مواقع المليشيات الإرهابية.
وقتل قرابة 40 شخصا وجرح العشرات من مليشيات السراج، بعد فشلهم في محاولة اقتحام قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" العسكرية التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية بالقيادة العامة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش: إن مجموعات من الحشد المليشياوي مدعومة بالمرتزقة السوريين قامت، الثلاثاء، بمحاولات بائسة لشن هجوم غادر على قاعدة الوطية العسكرية.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة كانت لهم بالمرصاد، بعد أن تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، وألقت القبض على عناصر من المليشيات.
وقتل هشام البرشيني، القيادي البارز بمليشيات أبوعبيدة الزاوي التابعة للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة، كما قتل الإرهابي المليشياوي فراس الوحشي، الذراع اليمنية للإرهابي المطلوب دوليا للاتجار في البشر أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، كما تجمعه صلات واسعة بالإرهابي المطلوب دوليا للاتجار بالبشر عبدالرحمن ميلاد المشهور بـ"البيدجا".
والوحشي مطلوب من قبل النائب العام في عدة جرائم، من بينها تهريب البشر والوقود والهجرة غير الشرعية، كما ارتكب عدة جرائم في الهجوم على مدينة صبراتة أبريل/نيسان الماضي.
واستهدفت قوات الجيش غرفة العمليات الرئيسية التابعة لمليشيات حكومة فايز السراج في مدينة زوارة غرب البلاد، وألحقت خسائر فادحة في صفوف المليشيات المسلّحة والمرتزقة السوريين، خلال مواجهات بمحاور طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ضخم بمخزن أسلحة لمليشيات السراج يهز وسط طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.