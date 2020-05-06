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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2333 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، 2333 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.
يأتي ذلك بينما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، إنهاء عمل خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض، الثلاثاء، أن إنهاء عمل الخلية من المرتقب أن تبدأ إجراءاته خلال الأسبوع المقبل.
وتواصل الولايات المتحدة رفع إجراءات العزل الخاص بكورونا على الرغم من أعداد الضحايا التي ما زالت مستمرة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من المستحيل أن تستمر حالة الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا لفترة أطول.
وأعلن ترامب، خلال زيارته لمصنع كمامات بولاية أريزونا، قرب تشكيل مجموعة متخصصة لإعادة فتح الاقتصاد، موضحا أنها تختلف في مهامها عن خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا.
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