الخطوط الجوية القطرية تضحي بالموظفين في أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.



وأبلغت الشركة القطرية أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات، بحسب إخطار اطلعت عليه رويترز.

وفي مارس/آذار، قالت الخطوط القطرية إنها تسحب من احتياطياتها النقدية وستسعى في نهاية المطاف للحصول على دعم من الحكومة.

وقال الرئيس التنفيذي أكبر الباكر في الإخطار إلى أطقم الضيافة: "علينا أن نواجه واقعا جديدا حيث أٌغلقت حدود كثيرة وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير من وجهاتنا ووقف تحليق طائرات.. بينما لا يلوح في الأفق تغيير إيجابي فوري".

وأضاف قائلا: "الحقيقة أننا ببساطة لا يمكننا الاستمرار مع الأعداد الحالية ونحتاج إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف بما يشمل أطقم الضيافة".

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وأكد متحدث باسم الخطوط القطرية أنه يجري الاستغناء عن عدد من الوظائف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبلغ المتحدث رويترز: "التأثير الذي لا نظير له على صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة، ويجب علينا أن نتحرك بشكل حاسم لحماية مستقبل نشاطنا".

ولم يذكر الإخطار أو المتحدث عدد الوظائف التي سيجري خفضها.

وقالت الخطوط القطرية الشهر الماضي: إن بعض العاملين سيجري خفض رواتبهم إلى النصف لمدة 3 أشهر على الأقل.

ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تضع شركة الطيران بين أصولها، كان يعمل لديها 46684 موظفا في نهاية سنتها المالية السابقة في مارس/آذار 2019.

وأعلن مطار حمد الدولي عبر التلفزيون القطري الرسمي، مطلع أبريل/نيسان الماضي، أن حجم عمليات الخطوط الجوية القطرية تراجع أكثر من 75%، متوقعا زيادة النسبة إلى 90%.