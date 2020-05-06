قتلى وأسرى بمليشيات السراج في محيط قاعدة "الوطية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الأربعاء، إن القوات تمكنت من قتل أكثر من 40 مسلحا وأسر ٤٠ آخرين من المليشيات التي حاولت مهاجمة قاعدة الوطية.



وأضاف المحجوب وفقا لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة حاصرت المليشيات التي تقدمت - الثلاثاء- باتجاه قاعدة الوطية من ثلاثة محاور، ما دفعهم للهروب العشوائي.

وكشف أن المليشيات تلقت خسائر فادحة في هذا الهجوم من بينها أكثر من ٣٠ قتيلا، كما تم إلقاء القبض على 40 عنصرا بسياراتهم الـ15 المسلحة.

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وأشار إلى أن سلاح جميع القوات في حالة يقظة تامة وقد تم إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات بمنطقة العقربية بمحيط القاعدة.

وتصدت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء، لهجوم من مليشيا حكومة الوفاق غير الشرعية استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، معززة بالمرتزقة السوريين تحت غطاء من الطيران المسير التركي.

وأسفر الهجوم الذي تم بمشاركة المرتزقة السوريين وتحت غطاء من الطائرات التركية المسيرة عن مقتل نحو 25 مسلحا، وإصابة نحو 170 آخرين من المليشيات الإرهابية في هجومها على القاعدة.

وتعد قاعدة الوطية الجوية، أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها "التضاريس الجغرافية".

ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي لاستهداف الإرهابيين بالمنطقة، وقد حاولوا عدة مرات استهداف القاعدة واقتحامها منذ عام 2014 وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل.