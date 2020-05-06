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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تهدي كينيا مساعدات طبية لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على إمدادات طبية إلى كينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
ويستفيد من المساعدات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال خالد خليفة المعلا، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا: "تعمل دولة الإمارات بكل طاقتها على تعزيز قدرات العديد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس كوفيد- 19، وتعتبر المساعدات المقدمة اليوم خير دليل على مساندة الإمارات لكينيا وجيرانها في الجهود لمكافحة الفيروس".
وأضاف: "تؤكد قيادة دولة الإمارات أنها لا تتخلى عن أي بلد، وترى أن هذا هو الوقت المناسب، لتتضافر فيه جهود الدول للعمل معا في الحد من آثار هذا الوباء".
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين.
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