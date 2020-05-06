شكرا لقرائتكم مذكرة داخلية تكشف.. الخطوط القطرية تتجه لصرف موظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه "الخطوط الجوية القطرية" على ما يبدو إلى خفض أعداد موظفيها و"صرف عدد كبير" منهم، بحسب ما كشفت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالتا رويترز وفرانس برس، بسبب تراجع حركة النقل الجوي بشكل كبير من جرّاء فيروس كورونا الذي أنهك الاقتصاد حول العالم.

إلا أن المذكرة لم تشر إلى عدد الوظائف التي سيجري خفضها، بحسب ما أفادت رويترز مساء الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، وجه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية، التي خفضت وجهات تنقلها حول العالم بشكل كبير، مذكرة يوم الاثنين إلى العاملين، كاتباً "الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".

كما اعتبرت الشركة القطرية في مذكرتها أن الضرر الناجم عن الفيروس المستجد على صناعة الطيران "لا مثيل له، وقد تسبب في تحديات كبيرة، وعلينا أن نتّخذ خطوات حاسمة لحماية مستقبل أعمالنا".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، بوسع الخطوط الجوية القطرية أن تؤكد أن الشركة ستستغني عن عدد من الوظائف بسبب تأثير كوفيد-19. إن أي فقدان للوظائف هو أمر مؤسف وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الموظفين المتضررين لتقديم دعمنا الكامل لهم خلال هذا الوقت العصيب".