حريق هائل يلتهم مخزن في القليبوية المصرية وأنباء عن وقوع إصابات

اندلع حريق هائل فجر في مخزن للنجف مقام بعمارة خالية من السكان بمنطقة "ميت نما"، بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية المصرية.
وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان على الفوز حيث توجهت 11 سيارة للسيطرة على الحريق قبل أن يتوغل في الأماكن المجاورة، كما تم الدفع بخزان من الحماية المدنية بالقاهرة لدعم سيارات الحماية المدنية بالقليوبية.
واشارت رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نجوى العشيري، الى إن الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 9 عمال من موت محقق، حيث كانوا يعملون داخل مخزن البرج السكني الذي اندلعت فيه النيران.
ولفتت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية الى ان "3 أشخاص اصيبوا باختناق وتوجهوا لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، دون وقوع خسائر بشرية".
وانتقل محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، ومدير أمن المحافظة، اللواء جمال الدين الرشيدي، مساعد إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق ومتابعة جهود السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية.
ولم يتم الوقوف بعد على أسباب اندلاع الحريق أو تقدير الخسائر المادية المترتبة عليه.
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