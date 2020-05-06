ارتفاع قياسى في العدد اليومي لوفيات كورونا في البرازيل بتسجيل 600 وفاة

ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل ارتفاعا قياسيا مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.
ولفتت وزارة الصحة إلى انها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء يوم الاثنين و600 وفاة. وبلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 نيسان نيسان.
وأشارت وزارة الصحة في البرازيل ايضا إلى أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أميركا اللاتينية.
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