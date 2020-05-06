سلطات ألمانيا تقرر إعادة فتح المتاجر والمدارس الشهر الحالي

كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق أن ​ألمانيا​ ستقرر قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة ​فيروس كورونا​، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية و​المدارس​ واستئناف دوري كرة القدم اعتبارا من أيار الحالي.

ويشير النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 نيسان، موضحا أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن.

وكان رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوتار ويلر، أعلن صباح اليوم، وجود احتمال كبير أنه ستكون هناك موجة ثانية من وباء فيروس كورونا، ولم يستبعد احتمال وقوع موجة ثالثة. وقال: "هذا جائحة. لذا نعلم أن الموجة الثانية احتمالها كبير معظم العلماء متأكدون من ذلك الأمر يتعلق أيضا بوجود موجة ثالثة".

وفي وقت سابق، أوضحت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​روسيا​، ميليتا فوينوفيتش، أنه قبل إنشاء اللقاح، من المستحيل استبعاد الموجة الثانية من عدوى الفيروس.