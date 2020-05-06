لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل المؤشرات العلمية تفيد بأن موجة وباء كورونل الكوفيد 19 الثانية قادمة، وستكون أوسع وأقسى، مما يفرض على الحكومة والناس، أخذ كل التدابير الواجبة".
واعتبر ان "الأفضل أن نحضر للأسوأ، ولا يأتي، على أن يأتي هذا الأسوأ، ونحن غير جاهزين. فلنستمر بألتزامنا أقصى درجات الحيطة والحذر".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عن موجة كورونا الثانية: الأفضل أن نحضر للأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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