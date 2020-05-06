عبدالله عن موجة كورونا الثانية: الأفضل أن نحضر للأسوأ

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل المؤشرات العلمية تفيد بأن موجة وباء كورونل الكوفيد 19 الثانية قادمة، وستكون أوسع وأقسى، مما يفرض على ​الحكومة​ والناس، أخذ كل التدابير الواجبة".

واعتبر ان "الأفضل أن نحضر للأسوأ، ولا يأتي، على أن يأتي هذا الأسوأ، ونحن غير جاهزين. فلنستمر بألتزامنا أقصى درجات الحيطة والحذر".