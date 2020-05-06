مقتل 4 أشخاص بعد تحطم طائرة تقل إمدادات طبية في الارجنتين

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن عدة أشخاص قتلوا بعد ​تحطم طائرة​ تقل إمدادات طبية حيوية بالقرب من مطار في ​الأرجنتين​.

وأكدت الصحيفة أن الطائرة كانت تقل على متنها 4 أشخاص وتحطمت بالقرب من مطار إسكيل في مقاطعة تشوبوت في الأرجنتين.

وبعد تحطم الطائرة اندلع حريق ضخم، حيث سارع ​رجال الإطفاء​ وضباط الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.