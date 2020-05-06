مقتل 4 أشخاص بعد تحطم طائرة تقل إمدادات طبية في الارجنتين

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن عدة أشخاص قتلوا بعد تحطم طائرة تقل إمدادات طبية حيوية بالقرب من مطار في الأرجنتين.
وأكدت الصحيفة أن الطائرة كانت تقل على متنها 4 أشخاص وتحطمت بالقرب من مطار إسكيل في مقاطعة تشوبوت في الأرجنتين.
وبعد تحطم الطائرة اندلع حريق ضخم، حيث سارع رجال الإطفاء وضباط الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.
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